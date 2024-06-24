В Челябинской области после дождей увеличилось число объявлений о продаже грибов

Профессиональные грибники готовы обеспечить южноуральцев сотнями килограммов

Этот сезон радует грибников со всей Челябинской области. Богатый урожай был еще с его начала, а после сильных проливных дождей грибов стало еще больше. На платформах увеличилось количество сообщений о продаже собранного урожая.



«Оптовая продажа свежей лисички. От 100 килограммов. Лисичка всегда свежая. Отгрузка в день сбора», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали о жителе Челябинска Артуре, который за два дня собрал 50 килограммов сморчков и рассказал о более урожайных местах области.