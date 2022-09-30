В Челябинской области поселок остался без газа из‑за аварии

Под Миассом сработала система защиты на распределительном пункте

В поселке Тургояк Миасского городского округа жители частных домов остались без газоснабжения накануне вечером, 29 сентября. По данным местного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, на месте сработала система защиты газораспределительного пункта, что привело к блокировке подачи газа на девяти улицах.

Уже вечером на месте работали аварийные бригады, выяснялись причины сработки защиты. Ночью газоснабжение восстановили, но тепло в дома еще не поступило.

Для восстановления теплоснабжения специалисты будут совершать подомовой обход по улицам Коминтерна, Туристов, Ленина, Елькина, Первомайской, Курортной, Болотной, переулкам Ивановскому и Школьному. Каждый дом необходимо подключить к газу. Для этого в управлении по делам ГО и ЧС попросили жителей частного сектора предоставить доступ специалистов к системе газоснабжения каждого дома.