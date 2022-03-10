В Челябинской области поселок накрыло пылью от щебеночного карьера

Природоохранная прокуратура занялась проверкой предприятия

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Магнитогорская природоохранная прокуратура начала проверку деятельности предприятия по добыче щебня на юге Челябинской области. Жители поселков Новобурановский и Заречный в Агаповском районе уже несколько лет жалуются на пыль, которая поднимается от работы карьера и оседает в радиусе нескольких километров. В 2022 году в Гумбейском щебеночном карьере поменялся собственник. ИА «Первое областное» жители рассказали, что пыли стало еще больше. Теперь на предприятие наведаются проверяющие, чтобы напомнить об экологических стандартах работы, сообщили в в надзорном ведомстве.

Между поселками Новобурановка и Заречный на юге Челябинской области уже более 65 лет добывают щебень. Карьер развернулся в нескольких сотнях метров от населенных пунктов. То ли в шутку, то ли от отчаяния жители этих двух деревень называют их Велларибо и Веллабаджо — и не потому, что враждуют или конкурируют.

«Пока жители одного поселка могут свободно дышать, другие задыхаются в пыли. А потом ветер поменяет направление и отдышавшихся свежим воздухом вновь накрывает пылью», — шутит местный житель Дмитрий.

Еще в прошлом году селяне жаловались, что от щебеночной пыли не видят снега. И в этом году ситуация не изменилась.

«Пыль вообще не оседает. Мы не то что снега не видим, но и воздуха. Карьер разрастается, все ближе становится к деревням, но никаких пылеулавливающих установок или мер для ее уменьшения мы не видим», — продолжил Дмитрий.

Жители поселка Новобурановка прислали видео, в котором показали, как много пыли и взвесей поднимается от карьера. В январе 2022 года на карьере поменялся собственник.

«По поручению областного прокурора наш отдел начинает проверку деятельности предприятия в части соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе и в период НМУ», — прокомментировал помощник прокурора природоохранной прокуратуры Магнитогорска Иван Королев.

Ранее бывшему собственнику щебеночного комплекса уже выносили постановление об устранении нарушений в работе в период неблагоприятных метеоусловий.

С 2022 года Гумбейский щебеночный комплекс относится к ООО «Биянковский щебеночный завод» (БЩЗ), который производит и реализует отсев и щебень для строительных работ. Предприятие входит в состав АО «Национальная нерудная компания». Основным видом деятельности АО «Национальная нерудная компания» является добыча и переработка нерудных полезных ископаемых (производство щебня, отсевов от дробления, камня бутового и песка, габбро).