В Челябинской области поселилась колония серых цапель

Деревья, на которых гнездятся птицы, чуть не попали под вырубку.

В Ильменском заповеднике в Челябинской области поселилась целая колония серых цапель. Эти птицы редко гнездятся на Южном Урале, а одной из двух, живущих на территории региона колоний, угрожала опасность. Деревья, на которых расположились птицы, чуть не попали под вырубку. На нее дали разрешение, но никто не знал, что растительность уже облюбовали редкие пернатые. Подрядчику разрешили и дальше вырубать деревья, но вокруг гнезд цапель решили оставить полторы сотни метров нетронутых насаждений.



Стоят затесы на соснах, значит, сосны готовились к тому, чтобы их спилили. Под эту вырубку могли попасть и те деревья, где гнезда серых цапель, — рассказал сайту «Первый областной» старший научный сотрудник Ильменского государственного заповедника Валерий Захаров.

Первые птенцы уже вылупились, об этом сообщают местные жители.



Мы подошли в очередной раз посмотреть, всё ли здесь спокойно, и как раз происходило кормление, взрослая птица села на гнездо, появилось трое — подросшие птенцы, — прокомментировал для сайта «Первый областной» житель Миасса, член Русского географического общества Андрей Метлевский.

Как правило, цапли гнездятся в одних и тех же местах. Не исключено, что в следующем году они снова вернутся в Ильменский заповедник, чтобы растить птенцов.

