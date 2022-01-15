В Челябинской области попавшим в ДТП на трассах водителям помогать будут сотрудники МВД и МЧС

В региональном полицейском главке состоялось совещание по профилактике правонарушений

В Челябинской области водителям, попавшим в ДТП на федеральных трассах, оказывать незамедлительную помощь будут сотрудники полиции и МЧС. Об этом в ходе рабочей встречи договорились начальник ГУ МВД региона Михаил Скоков и начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко, сообщили 15 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В главном управлении МВД России по Челябинской области состоялось заседание оперативного штаба по профилактике правонарушений. Михаил Скоков обсудил с руководителями правоохранительных ведомств и представителями министерства общественной безопасности вопросы подготовки к мероприятиям, посвященным Крещению, а также сообщил о договоренности с МЧС о взаимодействии при оказании помощи водителям, попавшим в ДТП на федеральных трассах.

«Начальник Главка довел до присутствующих договоренность, достигнутую в ходе его рабочей встречи с начальником ГУ МЧС региона, о взаимодействии ведомств при оказании постоянной и незамедлительной помощи водителям на федеральных трассах, готовности использовать весь арсенал технических возможностей МЧС для устранения последствий ДТП и проблем, связанных с погодными явлениями, подчеркнув, что главным принципом служебной деятельности всегда должна быть помощь участникам дорожного движения»,— сообщили в ведомстве.

Что касается подготовки к Крещению, то Михаил Скоков поручил увеличить количество пеших и мобильных патрулей и приблизить их маршруты к местам купаний, а также не допускать заторов при подъезде к купелям и на выезде от них. Начальнику областного УГИБДД полковнику полиции Андрею Харцызову также поручено предусмотреть для водителей парковочные места и обеспечить максимальную безопасность при проведении мероприятий.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал обеспечить безопасность жителей во время крещенских купаний.