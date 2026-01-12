В Челябинской области помогают бойцам, вернувшимся с передовой

Одной из мер поддержки стала программа «Герои Южного Урала»

В Челябинской области помогают военнослужащим, вернувшимся домой из зоны проведения специальной военной операции. Ветеранам оказывают как медицинскую, так и психологическую помощь. Кроме того, они могут пройти профориентацию, обучение и освоить новую профессию.

«Поддержка таких инициатив, как „Герои Южного Урала“, имеет большое значение для воспитания уважения к истории и культуре нашей страны. В нашем округе есть положительные примеры активного участия бойцов, вернувшихся домой. Наша обязанность — подставить плечо, проявить заботу и уважение к тем, кто боролся за нашу безопасность», — подчеркнула директор Комплексного центра социального обслуживания населения Брединского муниципального района Анастасия Ремизова.

Бойцы, проходящие обучение в рамках программы «Герои Южного Урала», получают уникальные знания и опыт. В конце обучения они получат дипломы и смогут занять управляющие должности в органах власти, на предприятиях и в компаниях региона.