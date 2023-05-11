В Челябинской области помещения школы заливает водой из-за дырявой крыши

В этом же здании находится администрация поселения

Родители учеников школы, расположенной в поселке Атамановский (Брединский район), пожаловались в социальных сетях на удручающее состояние помещений образовательного учреждения. Взрослые опасаются за жизнь и здоровье детей, ведь в здании прохудилась крыша, а во время осадков приходится подставлять ведра, чтобы собирать льющуюся с потолка воду. Местные власти обещают выполнить ремонт кровли, передает корреспондент Первого областного информагентства. Примечательно, что в этом же здании находится администрация поселения, но ее сотрудники на протекающую крышу не жалуются.



«Крыша школы протекает уже не один год, мы обращались уже не раз к местному управлению, приезжали, посмотрели. Ответ один: вашу школу нерентабельно ремонтировать! В школе настоящий потоп, крыша течет от слабого дождя, заниматься в спорт зале невозможно. В любой момент могут обрушиться плиты. В классах потолок тоже протекает, учителя боятся включить свет, так как все замыкает», — пишет автор жалобы.

Также, по ее словам, детям приходится сидеть на уроках в куртках и «дышать плесенью». В администрации Брединского района на данные претензии лишь кратко ответили, что в ближайшее время в здании школы будет произведен частичный ремонт кровли. За дополнительными разъяснениями родителям посоветовали обратиться в администрацию Атамановского сельского поселения, хотя учреждение находится в ведении района. Корреспонденту ИА «Первое областное» удалось связаться с главой поселения Алексеем Потаповым.



«Сегодня приезжали специалисты, чтобы составить смету на проведение ремонта. Точных сроков проведения работ и их стоимость я пока назвать не могу. Кровля прохудилась не вся, а только ее часть. Была попытка отремонтировать ее, но она оказалась неудачной», — кратко заявил сельский глава.

Примечательно, что в этом же здании находятся помещения администрации поселения, но, как отметил Алексей Потапов, от потопов они не страдают, так как находятся на первом этаже. ИА «Первое областное» будет следить за развитием ситуации.

