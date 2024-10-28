В Челябинской области поменяется расписание электричек

Временные изменения связаны с переносом рабочих и праздничных дней

В праздничные выходные в Челябинской области временно изменится расписание движения пригородных поездов, сообщили в пресс-центре Свердловской пригородной компании.

Изменения связаны с переносом праздничного дня 4 ноября на рабочую субботу 2 ноября.

Так, межрегиональные пригородные поезда № 7027 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 13:38) и № 7028 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 11:10) назначены на 5 ноября вместо 1‑го.

Дни курсирования также будут перенесены у следующих поездов:

• № 6004 Полетаево-1 — Челябинск (отправление в 07:31) назначен на 2 ноября вместо 4‑го;

• № 7148 Златоуст — Челябинск (отправление в 17:43) назначен на 4 ноября вместо 3‑го;

• № 7905 / 7906 «Ласточка» Челябинск — Магнитогорск (отправление в 12:35) и Магнитогорск — Челябинск (отправление в 11:30) назначены на 4 ноября вместо 1‑го.

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездки.