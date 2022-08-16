В Челябинской области полуфабрикаты из минтая и горбуши выдавали за продукцию из трески, щуки и семги

В сопроводительных документах нашли недостоверную информацию

Представитель предприятия по выпуску полуфабрикатов из Еткульского района вносил недостоверную информацию в документы на продукцию. Выяснилось, что при производстве котлет из трески и щуки, а также пельменей с семгой, щукой, треской и кетой в качестве сырья использовали минтай и горбушу. А в пельменях с олениной и мясом косули была говядина, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

В надзорном ведомстве сообщили, что 30 июля предприятие выработало 1995 кг рыбных пельменей и 685 кг котлет из рыбы, а также 180 кг пельменей из мяса диких животных.

Выявленные факты приводят к нарушениям требований к оформлению ветеринарных сопроводительных документов, а также Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

«Регистрация уполномоченного лица в системе за выявленные нарушения приостановлена на 1 месяц. Ему также вручено предупреждение, что в случае повторения подобных нарушений регистрация будет аннулирована», — прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на несуществующую челябинскую ферму предприниматель хотел отправить пять тысяч кур из Свердловской области.

В начале августа из Узбекистана пытались ввезти более трех тонн зараженных персиков. Продукцию отправили на карантин.