В Челябинской области половину средств дорожного фонда направили в города и районы

Алексей Текслер дополнительно выделил миллиард рублей на муниципальные дороги

Большой проект «Дорожный рывок», анонсированный главой региона Алексеем Текслером, станет одним из самых масштабных за последнее время. Положительные изменения в дорожной сфере должны почувствовать и муниципалитеты, ведь 50% средств регионального дорожного фонда направили именно в территории. Об этом заявил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев. Планы «Дорожного рывка» 2023 года — в материале ИА «Первое областное».

Как отметил глава ведомства, в общем плане ремонта находятся порядка 700 км автомобильных дорог, в том числе в муниципалитетах. Порядка половины средств дорожного фонда направлены в города и районы Челябинской области. В Челябинске до конца года приведут в порядок 850 тысяч квадратных метров покрытия, в Магнитогорске — чуть более 400 тысяч «квадратов». Такие планы воплощаются при поддержке регионального правительства и губернатора. Например, в этом году Алексей Текслер принял решение дополнительно выделить еще 1 млрд рублей на муниципальные дороги.

«Если говорить в целом про муниципальные образования, то есть глобальные задачи. Это истории, связанные с комплексным развитием городов. По региональным дорогам мы делаем упор на перевод из щебенки в асфальтобетон, в этому году таких примеров несколько: Верхний Уфалей — граница Свердловской области, Рождественка — Мордвиновка. Что касается основных задач, то есть опорной сети, то это Чебаркуль — Сурменевский — Магнитогорск и Магнитогорск — Кизильское — Сибай», — заявил Алексей Нечаев.

В порядок приводят автодорогу Южноуральск — Магнитогорск, где ремонтируют 30-километровый участок. Также дорожники занимаются челябинской объездной и трассой Кузяшева — Акбашева — Марксист. Очень много работ, связанных с комплексным развитием федеральных трасс. Региональные власти идут в ногу со своим коллегами, поэтому в этом году закончат участок дороги Аша — Кропачево — Шарлаш. Эта параллельная трассе М-5 дорога обеспечит безопасный и эффективный проезд. Сейчас это актуально, так как Росавтодор взялся за реконструкцию магистрали в горнозаводской части Южного Урала.

«Все вместе это позволяет нам с уверенностью говорить, что „Дорожный рывок“ в Челябинской области в этом году будет реализован», — резюмировал министр.