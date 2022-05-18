«С начала мая ведомство получило более 94,5 тысячи заявлений на новую выплату для детей. Шестьдесят процентов заявок уже рассмотрены: вынесено положительное либо отрицательное решение. Около половины семей получили отказ», — говорят в ПФР.
Чаще всего отказ приходит из-за того, что доход на каждого члена семьи превышает прожиточный минимум в регионе, то есть выше 11 тысяч 887 рублей. Чтобы правильно подсчитать доход, нужно сначала вычесть последние четыре месяца, а потом подсчитать доход за год, который предшествовал новой дате. То есть в мае 2022 года мы выкидываем из подсчетов январь, февраль, март и апрель 2022 года, а потом подсчитываем свой доход за год — с января по декабрь 2021 года.
Второй причиной для отказов является полное отсутствие доходов, то есть когда родители не работают без уважительной причины. Кроме того, есть имущественные отказы, когда в собственности у семьи излишки жилплощади, машин или земельных участков.
Срок рассмотрения каждого заявления не превышает десяти дней. При отказе ведомство обязательно назовет и причину. Если вы не согласны, то можете получить комментарий по телефону горячей линии ПФР 8-800-6000-277 (звонок бесплатный). По этому номеру также можно записаться на очный прием в клиентскую службу.
Первые выплаты нового пособия на детей от 8 до 17 лет уже начали поступать на счета южноуральцев с 11 мая. Получать деньги можно на банковскую карту или по почте, а подать заявление — через портал «Госуслуги», МФЦ или отделения ПФР. Подавляющее число семей оформляет заявление дистанционно — через «Госуслуги» заявления отправили 96% заявителей.
В ПФР ожидают, что заявления на новую выплату подадут около 135 тысяч южноуральцев.
Кто в Челябинской области может получить пособие на детей от 8 до 17 лет и по каким основаниям возможен отказ, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».