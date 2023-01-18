В Челябинской области половина села вторые сутки сидит без воды из‑за аварии

Местные власти обещают восстановить водоснабжение к вечеру

В селе Тюбук Каслинского района из-за аварийной ситуации была прекращена подача воды в части населенного пункта. Местные жители в социальных сетях пожаловались на то, что половина села вторые сутки сидит без водоснабжения. При этом подвоз питьевой воды для населения организовывать не стали. Корреспондент ИА «Первое областное» связался с главой сельского поселения, и он рассказал о сложившейся на данный момент ситуации.

«Вчера разместили информацию в социальных сетях о том, что мы даем небольшой напор воды, поэтому рекомендовали всем сделать запас на сегодня. Причина отключения — порыв трубы. Вчера аварию устранили, но небольшая течь все же есть. Машина из Челябинска с необходимыми материалами уже в пути, поэтому думаю, что сегодня к вечеру вода появится», — заявил глава Тюбукского сельского поселения Николай Щербатых.

Что касается подвоза воды, то глава отметил, что его не организовали, так как в селе имеются колонки с питьевой водой и они не попали под отключение. Жители северной части Тюбука могут взять воды у своих соседей из южной части. Проблема со старыми коммуникациями водоснабжения, которые проложили еще в 1950-е годы, заключается в том, что труба является чугунной, поэтому сделать сварку с металлической трубой невозможно.

Из Челябинска, по словам главы поселения, везут универсальную муфту, которая позволит «поженить» чугунную трубу с железной заплатой. Кстати, сегодня же отключили холодную воду и в Чебаркуле, где водоснабжение пропало в 12 домах на улице Ленина и на улице Крупской. В администрации города заявили, что аварию уже устраняют.