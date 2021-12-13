В Челябинской области полностью газифицировали село Новобурино

С 2013 года газ был только в половине поселка

Село Новобурино в Кунашакском районе Челябинской области газифицировали на 100%. Синее топливо пришло в поселок еще в 2013 году, но тогда газифицировали не все улицы. В этом году разработали новый проект и снабдили газом все Новобурино.



В 2021 году в поселке построили 8,1 километров газопровода и подключили к нему 114 жителей Новобурино.

10 декабря в Новобурино прошло торжественное открытие газопровода, в котором участвовали глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов и председатель Собрания депутатов района Наталья Гусева, она – сама уроженка Новобурино.





«Своих денег нам хватает только на проектирование, а строительно-монтажные работы ведутся за счет областного бюджета. Для того, чтоб газифицировать все населенные пункты в районе нам нужно еще 1,5 млрд рублей. Сумма немалая, но за счет того, что сейчас действует программа догазификации, в рамках которой населенные пункты, где уже есть газ, полностью будет газифицировать Газпром, мы ускорим темпы», — рассказал глава кунашакского района Сибагатулла Аминов.



Также газ провели в Кулужбаево и Чебакуль, а позднее полностью газифицируют Усманово, Муслюмово и Малый Куяш.