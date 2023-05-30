В Челябинской области полиция после рейда отправила на штрафстоянки 113 мотоциклов

В регионе провели массовую проверку водителей этого транспорта

В Челябинской области 113 мотоциклов эвакуировали на штрафстоянки по итогам полицейских рейдов. Владельцы техники допустили грубые нарушения ПДД. В пресс-службе ГУ МВД России по региону поделились и другими результатами проверки.

Проверить соблюдение мотоциклистами правил решили после обращений граждан. Южноуральцы жаловались на шум двигателей по ночам.





Во время рейдов полицейские пресекли 612 административных нарушений. В том числе, 32 байкера сели пьяными за руль. Еще 181 человек был лишен прав, либо и вовсе их никогда не имел.

Кроме того, удалось обнаружить 80 мотоциклов, у которых была незаконно изменена конструкция.

Любителям ночной езды на мотоциклах с громким выхлопом в пресс-службе областной полиции предложили проводить время на специализированном комплексе «Трасса 74». Граждан попросили сообщать о нарушениях через официальный сайт МВД России или с помощью сервиса Госавтоинспекции. При обращении нужно указать ссылки на размещенные в интернете фото или видео, на которых зафиксировано нарушение водителем ПДД.