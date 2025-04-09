В Челябинской области полицейский вытащил собаку из ледяной воды

Для правоохранителя это не первый случай спасения

На днях в Чебаркульском районе местные жители увидели тонущего в озере Мисяш пса. Собака барахталась в ледяной воде в 50 метрах от берега и никак не могла забраться на льдину. Один из очевидцев позвонил в полицию, и на место ЧП оперативно приехал старший лейтенант Егор Лямин и вытащил пса, сообщили в пресс-службе отдела полиции «Чебаркульский».

Полицейский, получив сообщение, захватил из своей машины спасательный жилет и отправился на озеро. Добравшись до собаки пешком, он взял ее за ошейник и под передние лапы и вынес на берег. Немного отогревшись и придя в себя, явно хозяйский пес убежал по своим делам.

«Я увлекаюсь рыбалкой, зимой и летом езжу на местные водоемы, спасательный жилет всегда лежит в автомобиле на тот самый случай. Во время рыбалок часто приходится сталкиваться с подобными случаями. Вытаскивал из воды собак, а однажды спас утку, запутавшуюся в рыболовецкой сети»,— рассказал Егор Лямин.

Правоохранители призывают людей не выходить на лед во время интенсивного таяния, а также следить за своими животными.