В Челябинской области полицейский спас жизнь мужчине, которому стало плохо на улице

Супруга спасенного поблагодарила правоохранителя

В Челябинской области полицейский помог мужчине, которому резко стало плохо на улице. Правоохранитель вызвал скорую, а также оповестил о случившемся родственников магнитогорца. Супруга спасенного мужчины поблагодарила полицейского за неравнодушие, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что ее 63-летнему супругу на работе стало плохо, и он отправился домой. В дороге его самочувствие ухудшилось, и он упал в заросли травы на обочине дороги в безлюдном месте. Проезжавший мимо участковый уполномоченный ОМВД России по Агаповскому району Самат Кушкумбаев заметил мужчину, вышел из машины и попытался стабилизировать его состояние.

Когда магнитогорцу стало чуть лучше, он попросил полицейского довести его до остановки общественного транспорта. Вместо этого правоохранитель вызвал скорую помощь, дождался, пока мужчину госпитализируют, а затем проинформировал о произошедшем его родственников.

Сейчас мужчина проходит курс лечения и чувствует себя хорошо.