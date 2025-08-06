В Челябинской области полицейский спас застрявшую в лесу семью пожилых грибников

Супруги не смогли выехать на машине из грязи

Пожилая пара из Красноармейского района решила провести летний день на природе. Супруги отправилась в лес за грибами. Они тщательно подготовились, взяли с собой ведра и ножи.

Однако в лесу их планы пошли не так, как хотелось бы. Лесные дороги полны сюрпризов, порой неприятных. Машина пенсионеров неожиданно увязла в грязи. Пара попыталась выбраться, но все усилия оказались безрезультатными. Автомобиль только глубже застревал. Вскоре супруги поняли, что самостоятельно не справятся, и позвонили в 112.

На вызов отреагировал участковый уполномоченный полиции младший лейтенант Владимир Ваганов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Получив информацию о застрявшем автомобиле с пожилыми грибниками, он незамедлительно выехал на место происшествия.





Участковый Владимир Ваганов. Фото ГУ МВД России по Челябинской области

Когда участковый нашел терпящих бедствие южноуральцев, он увидел, что подъехать ближе на служебном автомобиле не получится из-за размытого дождями грунта. Не растерявшись, полицейский заметил внедорожник, который случайно оказался поблизости. Он быстро организовал спасательную операцию с помощью водителя этого внедорожника.

С помощью троса им удалось вытянуть застрявший автомобиль из грязи и отбуксировать его на твердую дорогу. Убедившись, что пожилая пара в безопасности, Владимир сопроводил их до дома в поселок Черкасово.

Супруги были очень благодарны полицейскому за его оперативную и своевременную помощь в трудной ситуации.

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