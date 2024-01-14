В Челябинской области полицейский спас запертого на балконе щенка

Полицию вызвала соседка безответственных владельцев животного

Жительница Верхнего Уфалея сообщила в полицию о том, что на балконе одного из домов на улице Ленина заперт щенок. Женщина рассказала, что на протяжении нескольких дней каждый вечер слышит его жалобный вой. Полицейские сразу же отреагировали на вызов, и вскоре щенок был вызволен, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На место ЧП прибыл участковый уполномоченный лейтенант полиции Владислав Шишкалов. Он сразу же вызвал спасателей и принял участие в эвакуации щенка с незастекленного балкона пятого этажа.

Также полицейский выяснил, что хозяева собаки уехали из города, а перед этим заперли животное на балконе.

Женщина, обратившаяся в правоохранительные органы, поблагодарила всех участников спасательной операции за помощь и неравнодушие.