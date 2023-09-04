В Челябинской области полицейских поздравили со столетием патрульно-постовой службы

Отличившимся сотрудникам вручили юбилейные медали

В Челябинской области сотрудников патрульно-постовой службы поздравили со 100-летием подразделения. Отличившихся сержантов и офицеров наградили ведомственными наградами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Личный состав ППС поздравил начальник полиции ГУ МВД России по Челябинской области Игорь Белецкий. Он подчеркнул, что патрульно-постовая служба — одно из самых мобильных подразделений ведомства.

«Ежедневно в непростых условиях личный состав ППС, не взирая на трудности, проявляя мужество и героизм, выполняет поставленные задачи. Такая работа требует выносливости, храбрости, отличной физической подготовки», — отметил Игорь Белецкий.

Начальник полиции подчеркнул, что именно сотрудники ППС нередко первыми приходят на помощь, когда нужно быстро отреагировать и задержать преступника. От профессионализма сотрудников этого подразделения зависит мнение жителей о полиции в целом.





В честь 100-летия патрульно-постовой службы выпустили юбилейные ведомственные медали. Ими наградили отличившихся сотрудников. Также вручали почетные грамоты и благодарности МВД России и ГУ МВД России по региону. В завершение праздника прошел торжественный марш в честь 100-летия со дня образования патрульно-постовой службы.