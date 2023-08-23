В Челябинской области полицейские задержали безработного за приготовлением наркотической смеси

Житель Миасса приехал в гости в Южноуральск

В Южноуральске задержали жителя Миасса, когда он готовил наркотическую смесь. В квартире, где был подозреваемый, нашли более 100 граммов гашишного масла и около 500 граммов конопли. Подробности сообщили в пресс-службе областной полиции.

Подозреваемый — неработающий 37-летний мужчина — в Южноуральск приехал в гости. Он признался, что все найденные в квартире наркотики сам нарвал и готовил для личного потребления.





В полиции возбудили уголовное дело. Мужчине мерой пресечения избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее девять кустов марихуаны полицейские изъяли у жителя Коркино. Мужчина выращивал наркотик для личного потребления и для продажи.