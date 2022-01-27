В Челябинской области полицейские вытащили три газовых баллона из горящего здания

Правоохранители также помогли выйти из дома пожилой женщине

В Троицке сотрудники ДПС заметили густой дым на улице Пионерской. Выяснилось, что горит хозпостройка, а хозяин дома пытается ее потушить. Правоохранители пришли на помощь, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Старший лейтенант полиции Марат Абдулхаликов сообщил о возгорании на центральный пункт пожарно-спасательного отряда. Дожидаясь огнеборцев, он вывел из дома пожилую женщину, которая не знала о пожаре, а также отвел на безопасное расстояние ее супруга.

Вместе с коллегами, лейтенантом полиции Александром Гайсиным и младшим лейтенантом Георгием Кузнецовым, отнесли на безопасное расстояние три баллона с пропаном, которые находились вблизи открытого огня.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал, пожарные быстро ликвидировали возгорание.