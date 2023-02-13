В Челябинской области полицейские вернули домой заблудившуюся пенсионерку

О странном поведении 68-летней женщины полицейским сообщили прохожие

В Аше заблудилась одна из пожилых горожанок. Женщина потерялась на улице Нелюбина и не могла вспомнить дорогу домой, а также свой адрес проживания. Неравнодушные ашинцы тут же позвонили в полицию, рассказали в ОМВД России по Ашинскому району.

На помощь пенсионерке тут же выехали участковый уполномоченный лейтенант полиции Евгений Попов и оперативник уголовного розыска. Пока женщина отогревалась в служебном автомобиле, полицейские пытались выяснить какие-либо подробности о ней. Но горожанка помнила только свое имя.

Спустя полчаса расспросов прохожих и жителей близлежащих домов удалось найти близкую родственницу потерявшейся. К тому времени пенсионерку начала разыскивать ее дочь. Оказалось, она с матерью переехала в Ашу из другого региона, поэтому соседи пока не успели их запомнить. Женщины поблагодарили сотрудников полиции за помощь и заботу.