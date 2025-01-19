В Челябинской области полицейские спасли замерзавшего на трассе мужчину

Он заблудился в лесу

В Кыштыме инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования, получили от одного из водителей сообщение о том, что на обочине трассы в снегу сидит мужчина. Полицейские подъехали к указанному участку дороги, посадили пострадавшего с признаками обморожения в свой автомобиль и отвезли в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По дороге выяснилось, что 44-летний мужчина не является местным жителем и, выйдя из дома на прогулку, заблудился в лесу. Ему удалось добраться до трассы, но сил звать на помощь уже не было. Кроме того, он сильно замерз. В больницу мужчину привезли с признаками сильного обморожения конечностей.

Медики вовремя оказали пострадавшему всю необходимую помощь и стабилизировали его состояние. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его здоровью ничто не угрожает.