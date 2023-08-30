В Челябинской области полицейские спасли собаку, оставленную умирать в лесу

Привязанное к дереву животное оставалось без еды и мокло под дождем несколько дней

В Аше Челябинской области полицейские спасли собаку, которую неизвестные привязали к дереву и оставили умирать. Сейчас животное находится в новой любящей семье, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители увидели пост в социальных сетях, в котором говорилось о том, что в лесу неподалеку от Аши уже несколько дней находится привязанная к дереву собака. Замначальника отдела участковых уполномоченных подполковник полиции Артем Гавриленко и инспектор-кинолог старший лейтенант полиции Анна Белоброва связались с автором поста, чтобы выяснить точное местонахождение животного, и отправились к нему на помощь.

«Собаку удалось обнаружить за считанные минуты, после чего стражи порядка отвезли ее в отдел, где обогрели и накормили»,— рассказали в ведомстве.

Вскоре с полицейскими связались жители Миньяра, которые переживали за судьбу пса, и заявили о готовности приютить его. Собаку передали неравнодушным местным жителям, и сейчас пес находится в новой семье.