В Челябинской области полицейские спасли провалившуюся в колодец собаку

Животное эвакуировали с высоты нескольких метров

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В Кусе полицейские, патрулируя территорию возле парка имени Ванина в вечернее время, услышали жалобный вой. Вскоре выяснилось, что звуки издавала провалившаяся в колодец собака. Недолго думая, полицейские бросились на помощь животному, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подойдя к заброшенному колодцу и включив фонарик, полицейские обнаружили пса на глубине нескольких метров. Правоохранители позвали на помощь росгвардейцев и принялись эвакуировать животное: один из полицейских спустился в колодец и передал пса оставшемуся снаружи коллеге.

Оказавшись на свободе, собака сразу же убежала по своим делам, а правоохранители продолжили патрулирование территории.