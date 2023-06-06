В Челябинской области полицейские не нашли опасного для здоровья алкоголя

Оперативники проверяют места хранения и точки продаж спиртного

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с участковыми проверяют алкогольную продукцию в регионе. Как сообщили ИА «Первое областное» в ГУ МВД области, проверке подвергаются места хранения и точки сбыта спиртного. На данный момент представляющего опасность алкоголя не обнаружено. Отметим, что российские правоохранители стали еще активнее работать в этом направлении после истории с массовым отравлением напитком «Мистер Сидр» в нескольких регионах Поволжья.

«В результате проведенных мероприятий представляющей опасность алкогольной продукции не обнаружено. Полицейские продолжают работу, направленную на проверку законности оборота спиртных напитков в Челябинской области», — пояснили в областном полицейском главке.

В ведомстве добавили, что стражи порядка регулярно проводят мероприятия по изъятию незаконного спиртного и некачественного алкоголя. Производство, хранение и продажа сомнительных горячительных напитков пресекаются, а причастные к этому граждане привлекаются к ответственности. Эта работа находится на постоянном контроле у руководства ГУ МВД региона.

Отравления от напитков, выпускаемых под брендом «Мистер Сидр», начали фиксировать на днях в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях. Известно более чем о 20 жертвах, употреблявших эту продукцию, а также о нескольких десятках пациентах, которые попали в больницу с отравлением. По данным «Интерфакса», зарегистрированы случаи отравления в Удмуртии, Чувашии и Пензенской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и задержал 32-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления.