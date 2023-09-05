В Челябинской области полицейские и дорожники провели акцию безопасности для первоклассников

Школа № 47 в Вахрушево находится рядом с оживленной трассой

Для копейских первоклассников устроили чаепитие с пирожными и подарками. Пятого сентября сотрудники Упрдор «Южный Урал» и Госавтоинспекции провели акцию безопасности для учеников школы № 47 поселка Вахрушево, которая примыкает к оживленной федеральной трассе Челябинск — Курган. Подробности сообщили в пресс-службе Упрдора.

Ранее возле школы установили надземный пешеходный переход. Он значительно снизил аварийность с участием детей. Однако заместитель главного инженера южноуральского управления Росавтодора Валерий Поспелов отметил, что таких мер недостаточно. Нужна комплексная работа всех заинтересованных ведомств.

«Дети с парты должны знать и понимать, что можно, а что нельзя делать на дороге. Тем более такой большой и опасной. Это и наша задача, и воспитателей с родителями, конечно», — подчеркнул Валерий Поспелов.

На трассе Челябинск — Курган возле школы организаторы акции проверили у водителей знание правил перевозки детей. В самой школе полицейские провели урок по безопасности.

«Почти сотня школьников, чай с пирожными и яркие раскраски на дорожную тематику, ростовая кукла и светоотражающие брелоки, первые в жизни интервью федеральным каналам и волнение классных руководителей — акция получилась по-настоящему доброй и запоминающейся для всех участников», — поделились в пресс-службе Упрдора.