В Челябинской области похолодает и пойдет снег

В отдельных районах возможны гололедные явления

На Южном Урале резко испортится погода в воскресенье. По данным синоптиков, предстоящей ночью столбики термометров опустятся до нуля.

Так, 14 апреля в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах — до умеренных; в отдельных районах возможны слабые гололедные явления.

Температура воздуха в ночные часы будет от 0 до плюс 5-ти градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше 11-ти.

Ветер ожидается западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, местами будут наблюдаться порывы до 14 метров.

Добавим, в областном центре в воскресенье ночью — плюс 2-4, днем — плюс 7-9 градусов, небольшой дождь.