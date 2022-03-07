В Челябинской области похолодает до -36 градусов

Погода будет солнечной и безветренной

Праздничный день 8 марта в Челябинской области будет довольно морозным. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, предстоящей ночью похолодает до −36°C. Днем будет значительно теплее.

В ночь на вторник в регионе столбики термометров опустятся до −21, −26°C, в горах и низинах до −36°C. Днем воздух прогреется до −6, −11°C, в низинах будет холоднее — до −16°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске ожидается солнечная погода, осадков не будет. В ночные часы температура воздуха составит −24, −26°C, днем потеплеет до −8, −10°C. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.