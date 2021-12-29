В Челябинской области похолодает до минус 40

30 декабря будет последним морозным днем в 2021 году

В четверг, 30 декабря, в Челябинской области ожидаются сорокаградусные морозы. Днем в регионе будет значительно теплее. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут −29, −34°C, в низинах похолодает до −41°C. Днем потеплеет до −10, −15°C, на юге ожидается до −17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на четверг похолодает до −30, −32°C, днем воздух прогреется до −14, −16°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду.

В уходящем году это будет последний холодный день: 31 декабря в регионе прогнозируют значительное потепление. Следите за подробными прогнозами на нашем сайте.