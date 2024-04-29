В Челябинской области похолодает до +9 градусов и пройдут дожди

Погода сохранится ветреной

Сегодня, 29 апреля, в Челябинской области в большинстве городов и районов температура воздуха не поднимется выше +14 градусов. Лишь местами градусники покажут +20 градусов. День будет пасмурным, местами ожидаются дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня днем обещают +11 градусов и небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

На юге области воздух прогреется до +21 градуса, возможны грозы. На остальной территории синоптики прогнозируют +9...+14 градусов и небольшие дожди. Ветер северо-восточный 5—10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.