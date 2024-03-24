В Челябинской области похолодает до −9 градусов и пройдет снег в ночь на 25 марта

Днем потеплеет почти до +10 градусов

В понедельник, 25 марта, в Челябинской области сохранится облачная погода. Ночью местами продолжатся небольшие осадки. Порывистого ветра не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до −2 градусов. Днем воздух прогреется до +6…+8 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на южный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы местами сохранится слабый мокрый снег. Столбики термометров в низинах опустятся до −9 градусов, на остальной территории — от −4 до +1 градуса. Днем потеплеет до +4…+9 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на южный 6—11 метров в секунду.