В Челябинской области похолодает до +7 градусов в ночь на 11 августа

Днем аномальной жары не ожидается

В пятницу, 11 августа, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. День будет нежарким: столбики термометров поднимутся максимум до +24 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинске будет около +13°C, днем столбики термометров поднимутся до плюс 21—23 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается до +21 градуса. Облачно с прояснением, к вечеру прояснится. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.

В Златоусте будет прохладно — плюс 15—18 градусов. Без осадков.

В Аше синоптики прогнозируют солнечную погоду и повышение температуры до +23 градусов.

В отдельных районах Челябинской области в ночь 11 августа пройдут небольшие дожди. Температура воздуха опустится до плюс 10—15 градусов Цельсия, в горах и низинах похолодает до +7°C. В утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной прогрев составит до плюс 19—24 градусов тепла. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.