В Челябинской области похолодает до +7 градусов 23 апреля

Местами по‑прежнему будет стоять аномальная жара

Во вторник, 23 апреля, погода в Челябинской области будет весьма разнообразной: в одних районах сохранится летнее тепло почти до +30 градусов, в других градусник опустится ниже +10 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают также небольшие дожди и порывистый ветер.

В Челябинске столбики термометров в ночные часы опустятся до +6°C, днем потеплеет до +14…+16 градусов Цельсия. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха установится в пределах от +21 до +24°C. Облачно с прояснениями, осадки в виде небольшого дождя вероятны ближе к вечеру. Ветер восточного направления 4 метра в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают прогрев воздуха до +14…+17 градусов и облачную погоду с прояснениями. Осадков быть не должно. Ветер восточный 4 метра в секунду.

Отметка на градуснике в Сатке будет варьироваться от +21 до +23°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-восточного направления до 5 метров в секунду.

Прохладнее всего будет в Верхнем Уфалее: показания термометров достигнут +7…+9 градусов. Пасмурно. Ближе к ночи возможен дождь со снегом. Ветер восточный до 5 метров в секунду.

В Аше, наоборот, задержится летняя температура: воздух раскалится до +28°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидается небольшой дождь.

В целом предстоящей ночью в регионе будет от +5 до +10°C, при натекании облачности потеплеет до +13°C. Местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Днем в северной половине температура воздуха составит от +11 до +16°C, в южной — от +18 до +23°C. В крайних южных и западных районах воздух прогреется до +26°C. Переменная облачность, дожди и грозы местами сохранятся. Ветер преимущественно восточной четверти до 4—9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.