В Челябинской области похолодает до +5 градусов

Днем воздух существенно прогреется, однако жары не будет

В четверг, 28 июля, в Челябинской области будет пасмурно без осадков. При этом погода будет ветреной и прохладной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на четверг в регионе температура воздуха составит от +10 до +15°C, при прояснении похолодает до +5°C. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Возможны туманы. Днем столбики термометров поднимутся до +20, +25°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет около +13, +15°C, днем воздух прогреется до +22, +24°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не обещают. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.