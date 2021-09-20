В Челябинской области похолодает до –5°C

Утром в некоторых районах региона возможны туманы

Во вторник, 21 сентября, в Челябинской области ночью похолодает до −5°C, днем воздух прогреется до +12°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В ночь на вторник в регионе столбики термометров опустятся до 0, +3°C, возможны заморозки до −5°C. Днем температура воздуха составит +7, +12°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах области возможны туманы. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске осадков синоптики также не прогнозируют. В ночные часы похолодает до 0, +2°C, днем потеплеет до +8, +10°C. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.