В Челябинской области похолодает до +5°C в ночь на 29 августа

Днем местами будет прохладно

В пятницу, 29 августа, в Челябинской области будет ветрено. В отдельных районах пройдут дожди. Дневная температура поднимется максимум до +22 градусов, и то лишь местами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью будет от +8 до +10 градусов. Днем на порядок выше — от +18 до +20. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха предстоящей ночью опустится до +5…+10 градусов . Днем потеплеет до +17…+22. В горных районах прохладнее — до +15°C. Переменная облачность, ожидаются небольшие дожди. На севере области пройдут умеренные осадки. Ветер западного направления, 5—10 метров в секунду, локально порывы могут достигать 15 метров в секунду.