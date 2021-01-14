В Челябинской области похолодает до -40 градусов

Сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам по возможности оставаться дома, особенно детям

Зима в этом году в Челябинской области довольно суровая. 14 января синоптики прогнозируют похолодание до −40 градусов. Кроме того, южноуральцев ожидает порывистый ветер. Подробнее о погоде в четверг рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до −29, −34 градусов, в низинах похолодает до −40 градусов. На крайнем западе будет чуть теплее — до −25 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до −18, −23 градусов, в низинах синоптики прогнозируют до −25, в горах — от −10 до −15 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается до −31, −33 градусов. Переменная облачность, без осадков. Днем будет чуть теплее — до −21, −23 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям бодрого настроения и хорошего дня. И не забудьте одеться как можно теплее!