В Челябинской области похолодает до +4 °C в ночь на 8 июля

В большинство районов вернутся дожди с грозами

Во вторник, 8 июля, в Челябинскую область после кратковременной передышки вернутся дожди, местами с грозами и градом. Ночью будет довольно прохладно, днем — максимум +24°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура составит от +11 до +13°С, днем на порядок выше — от +22 до +24°С. Кратковременный дождь. Местами может прогреметь гроза. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

Градусники в Челябинской области предстоящей ночью покажут от +8 до +13°С, в низинах столбики термометров опустятся до +4°С. Днем воздух прогреется до +21…+23°С. Переменная облачность, на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Вероятны грозы и град. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, при грозах отдельные порывы до 14 метров в секунду.