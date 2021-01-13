В Челябинской области похолодает до -36 градусов

Днем ожидается солнечная и почти безветренная погода

Все холоднее и холоднее становится в Челябинской области. Сегодня, 13 января, синоптики прогнозируют до −36 градусов. Осадков почти не будет. Подробнее о погоде в среду рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области похолодает до −26, −31 градуса, при прояснении — до −36 градусов. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, возможна изморозь. Днем будет теплее, но незначительно: столбики термометров покажут −22, −27 градусов. На западе ожидается −17, −22 градуса. Ветер неустойчивый до пяти метров в секунду. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков, утром возможна изморозь.

В Челябинске утром тоже будет довольно холодно: столбики термометров опустятся до −27, −29 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Днем ожидается −22, −24 градуса. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер неустойчивый до пяти метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям успешного дня!