В Челябинской области похолодает до -35 градусов

Синоптики предупреждают южноуральцев о сильном ветре, возможных осадках и гололедице

В среду, 10 февраля, в Челябинской области будет еще холоднее, чем сегодня: часы столбики термометров опустятся до −35 градусов. Также синоптики вновь прогнозируют порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 10 февраля в регионе ожидается −23, −30 градусов, в низинах похолодает до −35 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Днем столбики термометров поднимутся до −13, −18 градусов, в низинах будет холоднее — до −23 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег, на юго-западе до умеренного. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, в горах — до 13 метров в секунду.

В Челябинске осадков в среду синоптики не прогнозируют. Ночью похолодает до −28, −30 градусов, днем будет чуть теплее — до −16, −18 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Скорее всего, при такой погоде занятия в школах Челябинской области отменят не только в начальных классах, но и старших. Как обычно, редакция ИА «Первое областное» оценила вероятность еще одного незапланированного выходного дня для школьников.