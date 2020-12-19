В Челябинской области похолодает до -32 градусов

Сегодня синоптики прогнозируют метель, завтра осадков не ожидается

В эти выходные в Челябинской области резко похолодает. В воскресенье синоптики прогнозируют до −32 градусов. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня днем в Челябинской области ожидается до −12, −17 градусов, на юге будет чуть теплее — до −8, −13. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, слабая метель.

В Челябинске сегодня похолодает до −12, −14 градусов. Облачно с прояснением, временами небольшой снег, слабая метель. Ветер северный от 7 до 12 метров в секунду.

В воскресенье осадков не ожидается, однако будет достаточно холодно: в Челябинской области в ночь на 20 декабря похолодает до −24, −29 градусов, в горах и низинах — до −32 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −14, −19 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье похолодает до −25, −27 градусов, днем будет чуть теплее — до −15, −17 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» информагентства желает читателям отличных выходных!