В Челябинской области похолодает до −30 градусов

Днем воздух в регионе значительно прогреется

Во вторник, 15 февраля, в Челябинской области резко похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ночью в отдельных районах ожидаются тридцатиградусные морозы. Днем в регионе значительно потеплеет. Местами пройдет небольшой снег.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до −19, −24°C, в низинах похолодает до −26, −31°C, в горах будет теплее — до −15°C. Днем температура воздуха составит −4, −9°C, в низинах будет прохладнее — до −14°C. Переменная облачность, местами небольшой снег. Утром туманы. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут −19, −21°C, днем потеплеет до −6, −8°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Как отметила главный синоптик Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева, на этой неделе существенных изменений не предвидится.

«На текущей неделе существенных изменений атмосферного давления не ожидается, это значит, что и синоптическая ситуация меняется незначительно. С запада к Южному Уралу подойдет теплый фронт, а на востоке по-прежнему стоит сибирский антициклон, что вновь ведет к значительной разнице в температуре. Под влиянием теплого фронта местами возможен небольшой снег, ветер будет преобладать юго-западный, южный, в конце недели юго-восточный», — рассказала синоптик.