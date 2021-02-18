В Челябинской области похолодает до -30 градусов

В ночь на пятницу, 19 февраля, синоптики прогнозируют сильный ветер

Морозы не желают покидать Челябинскую область. В ночь на пятницу, 19 февраля, в регионе вновь похолодает до −30 градусов. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В пятницу ночью в области ожидается −20, −25 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до −30 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ветер северный с переходом на южный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Днем будет чуть теплее: синоптики обещают −13, −18 градусов. Также небольшой снег. Ветер северный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске снег будет идти только ночью 19 февраля. Днем осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха опустится до −23, −25 градусов. Днем потеплеет до −15, −17 градусов. Ветер северный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду.

По традиции редакция Первого областного информационного агентства оценила вероятность отмены занятий в школах Челябинской области. Однако, судя по прогнозу, уроки на завтра лучше выучить.