В Челябинской области похолодает до -30 градусов

Снега не будет, зато синоптики прогнозируют порывистый ветер

Сегодня, 30 декабря, в Челябинской области похолодает до −30 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде в среду рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается −17, −22 градуса, при прояснении — до −25, −30 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −11, −16 градусов. В низинах синоптики обещают до −19 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром похолодает до −18, −20 градусов. Днем будет чуть теплее — столбики термометров поднимутся до −13, −15 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.

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