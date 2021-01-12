В Челябинской области похолодает до −29 градусов

Синоптики вновь прогнозируют снег и слабые метели

Сегодня, 12 января, в Челябинской области вновь ожидается снег, метели и порывистый ветер. Столбики термометров опустятся еще ниже, чем в понедельник. Подробнее о погоде во вторник рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области ожидается −19, −24 градуса, на севере похолодает до −29 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег, местами слабые метели, на дорогах гололедица. Возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Днем будет также холодно: синоптики прогнозируют −18, −23 градуса, в низинах и на севере будет холоднее — до −26 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается −22, −24 градуса. Облачно с прояснением, небольшой снег, местами гололедица. Днем столбики термометров практически не поднимутся: синоптики обещают −21, −23 градуса. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям хорошего настроения и продуктивного рабочего дня!