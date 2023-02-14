В Челябинской области похолодает до −28 градусов в ночь на 15 февраля

Днем температура воздуха будет более комфортной

В среду, 15 февраля, в Челябинской области будет облачно, местами пройдет небольшой снег. В Челябинске осадков не ожидается. Ночью в отдельных районах похолодает до −28°C, днем температура поднимется до −6°C, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в среду будет преимущественно солнечно, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −22°C, днем ожидается от −9 до −11°C. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске и Озерске синоптики прогнозируют около −18°C ночью и до −12°C днем. Пройдет небольшой снег.

В Сатке и Трехгорном погода будет облачной с прояснением, к вечеру пойдет небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до −19°C, днем поднимется до −7°C. Ветер юго-восточного направления до 3 метров в секунду.

Небольшой снег ожидается в среду и в Златоусте. Там после нескольких теплых дней столбики термометров опустятся до привычных средних февральских температур — минус 10—12 градусов.

В целом по области в ночные часы ожидается от −18 до −28°C, в горах будет теплее — до −14°C. Днем показатели будут варьироваться в зависимости от территории от −6 до −16 градусов.