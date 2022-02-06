В Челябинской области похолодает до -27°C

Местами пройдет небольшой снег

В понедельник, 7 февраля, в Челябинской области существенно похолодает. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −27°C, днем ожидается до −17°C. Местами в регионе пройдет небольшой снег, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на понедельник в регионе температура воздуха опустится до −17, −22°C, в низинах похолодает до −27°C, на крайнем западе и крайнем юге будет значительно теплее — до −12°C. Днем воздух прогреется до −7, −12°C, в низинах будет до −17, на крайнем западе потеплеет до −2°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, в южной половине региона местами умеренный. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске 7 февраля будет облачная погода, пройдет небольшой снег. В ночные часы столбики термометров покажут −20, −22°C, днем потеплеет до −8, 10°C. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.