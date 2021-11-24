В Челябинской области похолодает до -25°C и пройдет небольшой снег

Днем воздух значительно прогреется

Предстоящей ночью, 25 ноября, в Челябинской области похолодает до −25°C. Днем воздух прогреется до −6°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в некоторых районах региона пройдет небольшой снег.

В ночь на четверг в регионе ожидается −14, −19°C, при прояснении синоптики обещают понижение температуры до −20, −25°C. Днем значительно потеплеет — до −6, −11°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснением, без осадков. В ночные часы температура воздуха составит −15, −17°C, днем ртутные столбики поднимутся до −7, −9°C. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.