В Челябинской области похолодает до -24°C

Днем в регионе будет значительно теплее

В понедельник, 13 декабря, в Челябинской области прогнозируют похолодание до −24°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидаются переменная облачность и порывистый ветер.

В ночь на понедельник в регионе столбики термометров покажут до −12, −17°C, в низинах будет значительно холоднее — до −24°C. Днем воздух прогреется до −5, −10°C, в низинах до −13°C. Переменная облачность, без осадков, местами изморозь. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью столбики термометров опустятся до −12, −14°C, днем потеплеет до −5, −7°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.

По данным синоптиков, предстоящая неделя в регионе будет теплой. К выходным ожидается снег. Следите за ежедневными обновлениями на нашем сайте.